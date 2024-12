Samsung One UI 7 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft de nieuwste versie van zijn Android-schil aangekondigd. De bèta van de One UI 7-schil, dat is gebaseerd op Android 15, is in verschillende landen te downloaden.

One UI 7 brengt verschillende aanpassingen en nieuwe functies met zich mee. We zien onder andere dat knoppen en randen meer rondingen hebben. Ook worden notificaties van dezelfde app nu op elkaar gestapeld en zijn de meldingenvenster en snelle instellingen van elkaar gescheiden. De instellingen haal je tevoorschijn met een veeg naar beneden vanuit de rechterbovenhoek en het meldingenvenster kun je openen met een veeg naar beneden vanaf de camera-uitsparing of de linkerbovenhoek.

Verder is het mogelijk om verticaal door het app-menu te scrollen en zie je onderaan het vergrendelscherm voortaan informatie over je live-activiteiten, zoals een kleine muziekspeler of navigatie-aanwijzingen. Ook moet One UI 7 sneller en stabieler werken en vinden we in de camera-app een nieuwe niveau-indicator die kan controleren of jij jouw smartphone rechthoudt.

Als laatste heeft Samsung weer uitbreidingen voor de AI-functies geïntroduceerd. Zo kun je nu altijd teksten selecteren, die je kunt controleren op spellingsfouten of kunt samenvatten. Om accuslijtage te beperken heeft Samsung een nieuwe Batterijbeheer-functie toegevoegd waarmee je kunt aangeven hoe vol de accu mag opladen. Het opladen tot een lager percentage is minder schadelijk voor de accu dan opladen tot 100 procent. Door aan te geven dat de accu tot bijvoorbeeld maximaal 90 procent mag opladen kun je de levensduur van de accu verlengen.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung begint met de uitrol van One UI 7. Het bètaprogramma van One UI 7 is helaas niet in Nederland beschikbaar.

via [droidapp]