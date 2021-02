Motorola Werkt Aan Moto G100 Met Snapdragon 870-chipset

Motorola is van plan om de Moto G100 op de markt te brengen. De smartphone krijgt onder andere een Qualcomm Snapdragon 870-chipset en is een variant op de Motorola Edge S die de fabrikant eerder al in China heeft aangekondigd.

De Moto G100 is opgedoken in een database van Geekbench. Het toestel heeft de codenaam ‘Nio’ gekregen en dat is dezelfde codenaam als die van de Edge S. Motorola introduceerde de Edge S vorige maand in China. De Moto G100 lijkt dus de internationale variant van de Motorola Edge S te zijn. Dit komt overeen met een eerder bericht van tech-lekker EvLeaks, die zei dat de Nio als G100 zou uitkomen buiten China.

De Moto G100 zou draaien op de nieuwe Snapdragon 870-processor en is voorzien van 8GB werkgeheugen. Ook krijgt de smartphone een HDMI-accessoire waarmee je beelden door kunt sluizen naar een monitor. Vervolgens kun je de telefoon omdraaien om de hoofdcamera te gebruiken om mee te videobellen. We verwachten dat de officiële introductie snel zal plaatsvinden.

via [tweakers]