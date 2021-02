Persfoto’s Van Oppo Find X3 Neo Uitgelekt

Oppo zal naar verwachting binnenkort de Find X3-serie introduceren. De serie bestaat uit meerdere toestellen, waaronder de Oppo Find X3 Neo. Van de Find X3 Neo zijn nu persfoto’s opgedoken.

Op de onderstaande beelden zien we de Oppo Find X3 Neo in verschillende kleuren. Volgens de tech-lekker Evan Blass is de Find X3 Neo gelijk aan de Reno 5 Pro+ die Oppo in China heeft uitgebracht. Als dit klopt beschikt de Find X3 Neo over een 90Hz 6,55-inch Full-HD+ scherm, een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens, een 13MP telelens en een 2MP macrolens.

Naast de Find X3 en de Find X3 Neo brengt Oppo vermoedelijk ook de Find X3 Lite en de Find X3 Pro op de markt. Dit zijn een minder krachtige en een krachtigere variant. De officiële introductie zal waarschijnlijk in maart of april plaatsvinden.

via [droidapp]