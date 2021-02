“Samsung Galaxy A52 5G Krijgt Waterdichte Behuizing”

Samsung zal volgens de laatste berichten binnenkort de Galaxy A52 5G officieel introduceren, maar de afgelopen dagen duikt er al steeds meer informatie op via het geruchtencircuit. Zo zou de mid-range smartphone onder andere beschikken over een water- en stofdichte behuizing.

Volgens de betrouwbare lekker Evan Blass, die verschillende afbeeldingen van de Galaxy A52 heeft gedeeld, is de smartphone waterdicht en stofdicht. Het is voor het eerst dat Samsung een waterdichte mid-range smartphone op de markt brengt. Tot nu toe zagen we deze feature alleen op vlaggenschip-smartphones, zoals de Galaxy S21 en Note 20 Ultra.

Samsung zal naast de Galaxy A52 5G ook een 4G-variant van de smartphone op de markt brengen. Volgens de geruchten kost de 4G-variant 349 euro en de 5G-variant 429 euro. De officiële introductie zal hoogstwaarschijnlijk in maart plaatsvinden.

via [androidplanet]