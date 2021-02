Verkoop OnePlus-smartphones In Nederland Met 400 Procent Gestegen

OnePlus groeit op de Nederlandse markt. De fabrikant zag de verkoop van smartphones het afgelopen kwartaal met ruim 400 procent groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Counterpoint Research.

Counterpoint Research heeft cijfers gedeeld over de smartphonemarkt in Nederland in het vierde kwartaal van 2020. Volgens de cijfers stond OnePlus in dat kwartaal op de vierde plek van meest verkochte smartphonemerken in ons Nederland. In totaal wist de fabrikant 432 procent meer smartphones te verkopen dan een jaar eerder. Deze groei is voornamelijk te danken aan de introductie van de goedkopere smartphones in de Nord-serie. OnePlus heeft de onderstaande reactie gegeven.

OnePlus investeert strategisch in de ondersteuning van de 5G-ontwikkeling met betaalbaardere 5G-toestellen zoals de OnePlus Nord en OnePlus Nord N10 5G. Wij blijven dit jaar betaalbare 5G-toestellen op de markt brengen met dezelfde OnePlus-ervaring, waardoor we vooroplopen met de adoptie van 5G in de regio.

via [droidapp]