Wat zijn de verschillen tussen de Samsung Galaxy S21 en Samsung Galaxy S21 Ultra?

De Galaxy S21 is de nieuwste smartphone serie van Samsung en medio januari uitgebracht. Samsung heeft de serie in eerste instantie uitgebracht met drie verschillende toestellen: de normale S21, het Plus model en de Ultra. De toestellen zijn allemaal uitgerust met Android 11 en de nieuwste netwerk standaard 5G, waardoor je razendsnel je favoriete series streamt of favoriete webpagina’s bezoekt.

Nu is een veelgehoorde vraag, wat is het verschil nu precies tussen de Samsung Galaxy S21 en de Samsung Galaxy S21 Ultra? Kortom: de voordeligste en de duurste variant van de S21 serie. In dit artikel leggen we de specificaties naast elkaar en geven we je graag een uitleg om de verschillen te verduidelijken.

Beeldscherm

Samsung Galaxy S21:

6.2-inch Flat FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (2,400×1,080 pixels)

Samsung Galaxy S21 Ultra:

6.8-inch Edge WQHD+ Dynamic AMOLED 2X (3,200×1,440 pixels)

Het eerste verschil tussen de S21 en S21 ultra vind je terug in de grootte van het toestel en beeldscherm, de S21 heeft een 6.2 inch scherm en de S21 Ultra een 6.8 inch scherm. Een ander groot verschil is de afwerking van het scherm, de van Ultra is afgewerkt met ronde hoeken aan de zijkanten zoals we ook van eerdere modellen van Samsung gewend zijn, de S21 heeft daarentegen dit keer een normale afwerking zonder ronde hoeken. Tot slot is het scherm van de S21 Ultra voorzien van WQHD+ technologie met een daarbij hogere resolutie, t.o.v. de normale S21 die een lagere resolutie heeft met FHD+ scherm.

Opslagruimte, processor en werkgeheugen

Samsung Galaxy S21:

128GB/256GB opslagruimte, Snapdragon 888 processor, 8 GB werkgeheugen

Samsung Galaxy S21 Ultra:

256GB/512GB opslagruimte, Snapdragon 888 processor, 12 of 16 GB werkgeheugen

Met de snapdragon 888 processor zijn beide telefoons uitermate geschikt om met verschillende apps door elkaar heen te werken, zware games te spelen en je favoriete series of films te streamen. Je kunt het Ultra model aanschaffen in twee soorten: met 12 of 16GB werkgeheugen en met 256GB opslagruimte of 512GB opslagruimte. Veel mensen hebben niet zoveel opslag nodig normaal gesproken, echter door de geweldige kwaliteit camera’s in beide toestellen zul je misschien veel meer foto’s dan normaal schieten die door de kwaliteit ook wat groter zijn dan de meeste toestellen. Dit kan dus een reden zijn om voor een S21 met extra opslagruimte te kiezen.

Camera’s

Samsung Galaxy S21:

Achterkant: 64-megapixel, 12-megapixel, 12-megapixel. Selfiecamera: 10-megapixel

Samsung Galaxy S21 Ultra:

Achterkant: 108-megapixel, 12-megapixel, 10-megapixel (groothoek). Selfiecamera: 40-megapixel

De camera’s van beide toestellen zijn van absolute topkwaliteit, met beide toestellen maak je haarscherpe beelden en film je tot wel in 8K kwaliteit. Je kunt je camera tijdens de vakantie dus ook wel thuis laten met de S21 op zak.

De S21 is uitgerust met 3 camera’s, aan de achterkant en de selfiecamera aan de voorkant. Je kunt dankzij de groothoeklens van het toestel met 64 megapixels schitterende panorama’s maken. Ook de selfiecamera is met 10 megapixels van goede kwaliteit.

Uniek aan de S21 Ultra is niet alleen de uitmuntende 108-megapixel camera aan de achterkant van het toestel, ook het feit dat de telecamera tot wel tot wel 10 keer in zoomt zonder enig kwaliteitsverlies. Het toestel is dan ook uitgerust met 5 camera’s aan de achterzijde van het toestel.

Ook de selfiecamera van 40MP mag benoemd worden, ideaal voor iedereen die graag selfies maakt of vaak videobelt! Volgens experts is de S21 Ultra dan ook het absolute vlaggenschip van Samsung op dit moment!

Batterijcapaciteit

Samsung Galaxy S21:

4,000 mAh

Samsung Galaxy S21 Ultra:

5,000 mAh

De batterijcapaciteit van een telefoon wordt uitgedrukt in mAh, dit staat voor milliampère per uur. Met de batterij van de normale S21 zul je bij een dag intensief gebruik wellicht moeten bijladen, de 5.000 mAh batterij van de S21 Ultra moet genoeg zijn voor het intensief gebruiken van je telefoon.

Een intensief gebruiker van je smartphone? Wees gerust, want alle S21 modellen zijn mogelijk om extra snel te laden met de speciale opladers van Samsung met Power Delivery techniek. Je smartphone is dan ook weer razendsnel opgeladen!