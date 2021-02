OnePlus Nord N10 Ontvangt Update Met Meerdere Verbeteringen

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de OnePlus Nord N10 5G. De OxygenOS 10.5.10-update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder een nieuwe beveiligingspatch.

Nederlandse gebruikers van de OnePlus Nord N10 5G kunnen elk moment een update verwachten naar OxygenOS 10.5.10. De update is 550MB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van februari 2021. Hierdoor is de smartphone weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Ook staat er in de changelog dat de update verbeteringen voor de 5G-kwaliteit met zich meebrengt. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat.

System Adjusted a few feature descriptions Updated Android Security Patch to 2021.02 Updated GMS package to 2020.12

Network Improved 5G quality of connection in some scenarios to provide a better and stable network environment



via [droidapp]