Koolstofvezel Smartphone Carbon 1 MK II Nu In Nederland Te Koop

De Carbon 1 MK II van de Duitse startup Carbon Mobile is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De Carbon 1 MK II is ‘s werelds eerste smartphone gemaakt van koolstofvezel en krijgt een prijskaartje mee van 799 euro.

Begin 2020 introduceerde Carbon Mobile de Carbon 1 MK II. De behuizing van de smartphone bestaat volledig uit koolstofvezel, waardoor de smartphone licht en sterk is. Daarnaast is koolstofvezel duurzamer dan andere materialen. De smartphone weegt slechts 125 gram en de behuizing is slechts 6,3 mm dik.

De Carbon 1 MK II beschikt over een 6-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2160 x 1080 pixels, een MediaTek Helio P90-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 20MP selfie-camera, een 16MP dual-camera, een 3050 mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De smartphone draait op Android 10 en ontvangt in het derde kwartaal van dit jaar een update naar Android 11.

De Carbon 1 MK II is the bestellen bij Mobiel.nl en Belsimpel.