Officieel: Introductie Oppo Find X3-serie Op 11 Maart

Oppo heeft via een persbericht bekendgemaakt dat het bedrijf op 11 maart de Oppo Find X3-serie zal introduceren. In het bericht heeft de Chinese fabrikant ook alvast wat specificaties gedeeld.

Oppo schrijft dat de Find X3 de toon zet “op het gebied van kleur met zijn baanbrekende visuele technologie“. De Find X3 Pro beschikt onder andere over “OPPO’s langverwachte 10-bit Full-Path Colour Management System“. Verder beschikt de smartphone over een Snapdragon 888-processor, 5G-ondersteuning en een camera die hoge kwaliteit foto’s kan schieten. Naast de Pro-uitvoering krijgen we ook de Find X3 Neo en Find X3 Lite te zien. Na de officiële introductie zullen wij alle details van de drie smartphones met jullie delen.

Het Find X3 Series-lanceringsevenement is op 11 maart om 12:30 uur te volgen via OPPO’s YouTube-kanaal.