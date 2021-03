OnePlus Nord Ontvangt Android 11-update

Goed nieuws voor mensen met een OnePlus Nord. OnePlus is namelijk begonnen met de uitrol van Android 11. De update rolt in fasen uit en je ontvangt een notificatie zodra Android 11 voor jouw toestel klaarstaat.

Nadat de Android 11-update eerder al uitrolde naar de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, komt dezelfde update nu binnen op de OnePlus Nord. De update is maar liefst 2,8GB groot, waardoor je de update het beste kunt downloaden via een wifi-verbinding. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘.

Android 11 brengt een hoop vernieuwingen met zich mee, waaronder een nieuwe interface die veel wegheeft van de One UI-schil van Samsung. Ook is de Bubbels-functie aanwezig, is er een verbeterde donkere modus toegevoegd en is het always-on-display nu uitgebreider.

Hebben jullie de Android 11-update al kunnen downloaden? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

via [androidplanet]