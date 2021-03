Meeste Specificaties Van Xiaomi Redmi Note 10 Gelekt

Xiaomi zal de Redmi Note 20 op 4 maart officieel introduceren, maar de meeste specificaties van de smartphone zijn nu al uitgelekt. De Redmi Note 20 beschikt onder andere over een AMOLED-scherm en een quad-camera.

Via verschillende bronnen zijn de specificaties van de Redmi Note 20 uitgelekt. De smartphone beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een Snapdragon 678-processor, dubbele speakers aan de voorkant, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens. Ook heeft de Redmi Note 20 een groothoeklens en een macrolens.

Xiaomi zal de Redmi Note 20 op 4 maart introduceren. We weten nog niet wanneer en of Xiaomi de smartphone in Nederland op de markt zal brengen.

via [androidplanet]