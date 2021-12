Dit Zijn De Specificaties Van De OnePlus 10 Pro

Er is nieuwe informatie opgedoken over de OnePlus 10 Pro, waardoor we nu meer weten over de specificaties van de smartphone. De OnePlus 10 Pro zou onder andere veel sneller kunnen opladen dan zijn voorganger.

Via de Chinese tech-lekker Digital Chat Station zijn we meer te weten gekomen over de vermoedelijke specificaties van de OnePlus 10 Pro. Volgens de bron kunnen we onder andere de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor verwachten in combinatie met 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB UFS 3.1-opslagruimte. Ook krijgt de smartphone een 5.000 mAh met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden. Het AMOLED-scherm is 6,7-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. Daarnaast heeft de OnePlus 10 Pro een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 8MP telelens.

Qua design zou OnePlus hebben gekeken bij Samsung. De OnePlus 10 Pro beschikt volgens de geruchten namelijk net als de Samsung Galaxy S21 over een camera-module die aan de zijkant van de behuizing doorloopt. Neem de geruchten nog wel met een korrel zout, want de OnePlus 10-serie verschijnt waarschijnlijk pas rond maart of april van 2022 in Europa op de markt.

via [AW]