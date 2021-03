Handige Smartphone Apps Voor Deelname Aan Het Verkeer

Smartphones zijn een belangrijk onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Op sommige vlakken hebben smartphones helaas een negatieve impact op de bevolking, maar over het algemeen heeft de komst van de smartphone ons leven een stuk makkelijker gemaakt. De smartphone heeft ook een positieve impact gemaakt op plekken waar je dit in eerste instantie niet meteen verwacht, namelijk het verkeer.

Smartphonegebruik in het verkeer kan voor vervelende situaties zorgen en is daarom slechts beperkt toegestaan. Google heeft echter speciaal voor mensen die deelnemen aan het verkeer Android Auto gemaakt. Android Auto is een aangepast versie van het besturingssysteem die op het entertainmentsysteem van auto’s geïnstalleerd kan worden. Het geeft chauffeurs snel toegang tot Google Maps, de berichten-apps, muziek en andere hulpmiddelen die je normaal op Android tegenkomt. Android Auto is in veel gevallen prima in staat om de benodigde taken uit te voeren, maar er zijn ook handelingen waar je toch echt een mobiele Android-app voor nodig hebt.

TanQyou Park

Wanneer je je auto parkeert moet je hier vaak voor betalen. Het betalen voor een parkeerplek kan tegenwoordig in veel gevallen via de mobiel. Een app die dit mogelijk maakt is TanQyou Park. TanQyou Park is de goedkoopste parkeer app van Nederland en is in meer dan 100 gemeentes te gebruiken. TanQyou Park zoek automatisch een parkeerzone bij jou in de buurt, waarna je met een druk op de knop een parkeeractie kun starten. Je kunt zelf een timer instellen of de parkeeractie handmatig stopzetten wanneer je weer vertrekt.

TanQyou Park is gratis te downloaden in de Google Play Store en rekent 20 cent transactiekosten per parkeeractie. Als je de app meer dan 7 keer per maand gebruikt is het overigens voordeliger om een abonnement van 1,50 euro per maand af te sluiten.

DirectLease Tankservice

Wanneer je vaak onderweg bent zul je ook vaak moeten tanken. DirectLease Tankservice is een app die je kan helpen bij het besparen van benzinekosten. Met de app kun je namelijk de actuele brandstofprijzen bij jou in de buurt in de gaten houden. Je geeft aan wat voor brandstof je gebruikt en wat voor type benzinepomp jouw voorkeur heeft. Vervolgens laat DirectLease Tankservice benzinepompen bij jou in de buurt zien, met de daarbij behorende benzineprijzen.

Flitsmeister

Nu we het toch over geldbesparing hebben, niemand wil graag een boete betalen omdat ze te snel hebben gereden. Daarom is het handig om te weten waar de flitsers staan, zodat je extra kunt opletten zodra je een flitspaal nadert. Flitsmeister waarschuwt niet alleen voor flitsers op de weg, maar ook voor files, vertragingen en ongelukken. De informatie in de app wordt samengesteld door de gebruikers van Flitsmeister. Je kun namelijk zelf flitsers of incidenten op de weg doorgeven.

Zijn er nog andere applicaties die jullie verkeersdeelname vereenvoudigen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.