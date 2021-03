“Poco F3 Is Europese Versie Van Xiaomi Redmi K40”

Het merk Poco, dat startte als dochtermerk van Xiaomi, werkt aan een nieuwe smartphone met de naam Poco F3. Volgens de laatste geruchten is de Poco F3 een Europese variant van de Xiaomi Redmi K40. Hierdoor weten we nu meer over de specificaties van de smartphone.

Als het bericht klopt krijgt de Poco F3 een 6,67-inch Full-HD+ Super AMOLED scherm met 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 870-processor, 6GB tot 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4520 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De smartphone draait uit de doos op Android 11.

De kans is groot dat Poco naast de Poco F3 ook de Poco F3 Pro uitbrengt. Dit zal dan een variant zijn van de Redmi K40 Pro. Zodra we meer weten over de releasedatum of adviesprijs delen wij dat met jullie.

