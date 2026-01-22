“OnePlus Brengt In Maart OnePlus 15T Op De Markt”

Volgens de geruchten is OnePlus van plan om de OnePlus 15-serie binnenkort uit te breiden met een derde smartphone. De serie bestaat nu uit de reguliere OnePlus 15 en de OnePlus 15R, maar de fabrikant zou de serie in maart willen uitbreiden met de OnePlus 15T. Specificaties van de smartphone zijn al uitgelekt.

OnePlus introduceerde vorig jaar in april de OnePlus 13T, maar de smartphone verscheen niet in Europa op markt. Of de OnePlus 15T naar Europa komt is nog onduidelijk, maar er is al wel informatie uitgelekt over deze opvolger.

De OnePlus 15T beschikt volgens de geruchten over een 6,31-inch 1,5K AMOLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte en een 7000 mAh accu. De behuizing is stof- en waterdicht (IP68) en de smartphone heeft ondersteuning voor draadloos laden. De camera krijgt waarschijnlijk geen grote upgrade.

De introductie zal naar verwachting in de tweede helft van maart plaatsvinden. Na de officiële introductie zullen wij alle details over de OnePlus 15T met jullie delen.

via [droidapp]