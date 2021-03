“WhatsApp Kan Straks Afbeeldingen Delen Die Uit Zichzelf Verdwijnen”

WhatsApp test momenteel een nieuwe functie die het mogelijk maakt om afbeeldingen te delen die automatisch verdwijnen zodra je het chatgesprek sluit. De afbeeldingen verdwijnen uit de chat van de verzender en uit de chat van de ontvanger.

Op de onderstaande screenshots zien we dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om afbeeldingen te versturen die zichzelf automatisch verwijderen. De screenshots zijn gedeeld door de doorgaans betrouwbare bron WABetaInfo. De bron geeft aan dat WhatsApp de fotoverwijderfunctie momenteel nog test, waardoor het nog onduidelijk is wanneer de functie zal worden uitgerold.









Voor het versturen van een afbeelding die automatisch verdwijnt bij het afsluiten van de chat klik je op het timericoontje. De ontvanger kan zien dat het om een afbeelding gaat die weer verdwijnt. De afbeelding is namelijk niet direct zichtbaar, omdat je op het bericht moet drukken om de afbeelding te bekijken. Je kunt deze afbeelding niet doorsturen, maar volgens WABetaInfo is het wel mogelijk om een screenshot te maken. Het versturen van verdwijnende afbeeldingen is dus niet volledig anoniem.

via [androidplanet]