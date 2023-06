“Samsung Galaxy Z Flip 5 Krijgt Flink Hogere Adviesprijs”

Op het internet zijn de vermoedelijke Europese adviesprijzen van de Samsung Galaxy Z Flip 5 opgedoken. Als de geruchten kloppen is de nieuwe opvouwbare smartphone een stuk duurder dan zijn voorganger.

Samsung zal binnenkort zijn nieuwste opvouwbare smartphones introduceren. Het gaat om de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Volgens een Griekse bron gaat de Galaxy Z Flip 5 een stuk meer kosten dan zijn voorganger. De bron spreekt namelijk over een Europese adviesprijs van maar liefst 1299 euro voor het 8GB/128GB model. Dat is 200 euro meer dan de Galaxy Z Flip 4, die bij de lancering een adviesprijs meekreeg van 1099 euro.

De adviesprijs kan in Europa vanwege verschillende belastingtarieven wel wat per land verschillen, maar over het algemeen kunnen we volgens de bron een flink hogere prijs verwachten.

Samsung Galaxy Z Flip 5

De introductie van de Galaxy Z Flip 5 zal in de laatste week van juli plaatsvinden, tijdens een Galaxy Unpacked-evenement in Zuid-Korea. De Galaxy Z Flip 5 krijgt onder andere een veel groter coverscherm die vrijwel de gehele achterkant in beslag neemt. Een vergelijkbaar scherm zagen we eerder ook al op de Motorola Razr 40 Ultra.

Verder beschikt de smartphone volgens de geruchten over een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 50MP hoofdlens. Ook is de vouw in het scherm minder zichtbaar. Na de officiële introductie zetten wij alle details van de Galaxy Z Flip 5 op een rijtje, inclusief de officiële adviesprijzen.

via [droidapp]