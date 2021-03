Gerucht: “LG Gaat Volledig Stoppen Met Smartphones”

Volgens een anonieme bron zou LG van plan zijn om volledig te stoppen met zijn smartphonetak. Kortgeleden probeerde het bedrijf de smartphoneafdeling nog te verkopen, maar er is geen akkoord bereikt met een geïntegreerde partij.

Vanwege de tegenvallende smartphoneverkoop heeft LG nog niet zo heel lang geleden besloten om zich voortaan alleen nog maar te richten op high-end smartphones. Volgens een anonieme bron van Bloomberg zou de Zuid-Koreaanse fabrikant in de tussentijd echter hebben geprobeerd om de smartphonetak te verkopen, maar dit is niet gelukt. Het alternatief is een einde maken aan de smartphonedivisie.

Volgens de geruchten toonden verschillende bedrijven interesse in de smartphonedivisie van LG, waaronder het Duitse Volkswagen AG en de Vietnamese Vingroup JSC. De bedrijven hebben echter geen deal kunnen sluiten.

Na 23 kwartalen achter elkaar rode cijfers te noteren lijkt het einde van LG smartphones steeds meer in zicht. Toch lijkt LG achter de schermen nog steeds verder te werken en kreeg de LG Rollable onlangs bluetooth-certificering. Neem de berichten daarom nog even met een korrel zout totdat LG zelf met nieuws naar buiten komt.

via [AW]