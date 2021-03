Xiaomi Mi 10S Met Snapdragon 870-chipset Aangekondigd

Xiaomi heeft een nieuwe smartphone voor in de Mi 10-serie aangekondigd. De Xiaomi Mi 10S heeft onder andere een 6,67-inch 90Hz AMOLED-scherm en een Snapdragon 870-processor.

Alhoewel Xiaomi kort geleden de Xiaomi Mi 11 heeft geïntroduceerd, heeft de fabrikant de oudere Mi 10-serie voorzien van een nieuw toestel. De Xiaomi Mi 10S beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 870-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4780 mAh accu met ondersteuning voor 33W bekabeld laden en 30W draadloos laden.

Achterop vinden we een vierdubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. In de linkerbovenhoek van het scherm zit een ronde uitsparing voor de 20MP selfie-camera. De smartphone draait op Android 11 met de MIUI 12-schil en krijgt een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 425 euro. Xiaomi heeft nog geen informatie gedeeld over een wereldwijde lancering.

via [droidapp]