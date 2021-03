Android 11 Nu Te Downloaden Op OnePlus 7T En 7T Pro

Mensen met een OnePlus 7T of een OnePlus 7T Pro kunnen nu de update naar Android 11 downloaden. OnePlus heeft via een forumbericht namelijk aangegeven dat ze de update hebben uitgerold. De update brengt verschillende nieuwe features met zich mee.

De Android 11-update rolt geleidelijk uit naar de OnePlus 7T (Pro), waardoor gebruikers de komende dagen een melding kunnen verwachten, mits er geen bugs of fouten opduiken in de software. Als je geen notificatie hebt ontvangen kun je ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘.

De Android 11-update met versie 11 van OxygenOS brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Zo brengt de update onder andere een nieuw design met zich mee, waarbij veel is gekeken naar de One UI-schil van Samsung. Dankzij de aangepaste layout is het onder andere makkelijker geworden om de smartphone te bedienen met één hand.

Ook de camera-app, de galerij-app en het always on-display zijn vernieuwd. Daarnaast installeert de update de beveiligingspatch van februari, waardoor de smartphone weer wat beter is beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

