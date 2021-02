Xiaomi Mi 11 Vanaf Nu In Nederland Te Bestellen

Xiaomi heeft begin deze maand de Mi 11-vlaggenschip wereldwijd aangekondigd en het is vanaf nu mogelijk om een pre-order te plaatsen. Mensen die een pre-order plaatsen ontvangen gratis een Xiaomi Mi Watch cadeau.

De Xiaomi Mi 11 is een krachtige smartphone met een 6,81-inch 120Hz QHD+ AMOLED-scherm, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 888-processor met geïntegreerde 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4600mAh accu met ondersteuning voor 55W snelladen, 50W draadloos laden en 10W ‘reverse charging’. Voorop zit een 20MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP telemacrolens.

Mensen die de Xiaomi Mi 11 nu bestellen kunnen de smartphone vanaf halverwege maart in huis verwachten. De smartphone is onder andere bij Coolblue verkrijgbaar in de kleuren grijs en blauw voor 849 euro. Plaats je voor 14 maart een pre-order dan ontvang je gratis de Xiaomi Mi Watch t.w.v 129 euro cadeau.