“Samsung Galaxy S21 FE Krijgt 32MP Selfie-camera”

Samsung is van plan om later dit jaar de Galaxy S21 FE te introduceren en er zijn nu alvast enkele details opgedoken. Zo zou de smartphone beschikken over een 32MP selfie-camera en komt de Galaxy S21 FE onder andere in de kleur lichtgroen op de markt.

Naast de reguliere Galaxy S21, de S21 Plus, en de Galaxy S21 Ultra zal Samsung in augustus van dit jaar de Galaxy S21 FE “Fan Edition” uitbrengen. Geruchten over de smartphone duiken inmiddels op. Zo claimt de doorgaans goed geïnformeerd website SamMobile dat de Galaxy S21 FE op de markt komt in de kleuren wit, grijs, paars, roze en de nieuwe kleur lichtgroen. Het gaat om een andere groentint dan die van de Galaxy S20 FE.

Veel specificaties zijn nog niet uitgelekt, behalve informatie over de selfie-camera. Zo zou de smartphone een 32MP selfie-camera krijgen. De reguliere S21 en S21+ hebben een 10MP selfie-camera en de S21 Ultra heeft een 40MP selfie-camera. Waarschijnlijk heeft de Galaxy S21 FE dezelfde selfie-camera als de Galaxy A52 en Galaxy A72.

