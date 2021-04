“Huawei P30 Pro Ontvangt Alsnog Android 11-update”

Sinds de Amerikaanse sancties in 2019 is er veel onduidelijkheid over de uitrol van toekomstige Android-updates voor Huawei-smartphones. Er gaan nu echter geruchten rond die spreken over een Android 11-update voor de Huawei P30 en de P30 Pro.

Doordat Huawei op een zwarte lijst is gezet door de Amerikaanse overheid, mag de Chinese fabrikant niet meer samenwerken met Google. Hierdoor kan Huawei momenteel geen nieuwe Android-smartphones op de markt brengen die gebruikmaken van Google-diensten. Ook de toekomst van Android-updates voor bestaande smartphones ziet er niet rooskleurig uit, omdat mensen buiten China veel waarde hechten aan applicaties zoals Gmail, Maps en YouTube. Het ontbreken van deze Google-diensten in toekomstige Android-updates zal niet gewaardeerd worden door de gebruikers.

Toch werkt Huawei nog wel aan Android-updates. Huawei gaf eerder al aan dat de fabrikant zal blijven werken aan beveiligingsupdates en de klantenservice voor bestaande Android-smartphones. Ook gaf de fabrikant aan dat de Huawei P30 en de Huawei P30 Pro een Android 10-update krijgen. Volgens de Duitse website SmartDroid zal Huawei echter ook een Android 11-update uitrollen.

Naar aanleiding van een eerder bericht over de P30-serie zou een pr-medewerker van Huawei contact hebben opgenomen met de website. Deze medewerker gaf aan dat de Huawei P30 een update krijgt naar Android 11. Dit is opmerkelijk aangezien Huawei al een tijdje werkt aan het eigen besturingssysteem Harmony OS 2.0. Dit besturingssysteem is echter gebaseerd op Android 10. Informatie over Huawei en Android 11 is nog niet eerder opgedoken. We vragen ons daarom af of Huawei achter de schermen inderdaad hard heeft gewerkt aan een Android 11-update of dat dit bericht mogelijk niet klopt.

via [AW]