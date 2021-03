Mi Mix Fold: Eerste Vouwbare Smartphone Van Xiaomi Aangekondigd

Xiaomi heeft de eerste opvouwbare smartphone van de fabrikant aangekondigd. De Mi Mix Fold heeft een 8,01-inch vouwbaar scherm aan de binnenkant en een 6,52-inch scherm aan de buitenkant.

De Mi Mix Fold moet gaan concurreren met de Samsung Galaxy Z Fold-serie en de Huawei¬†Mate X-serie. De Mi Mix Fold vouwt net als de Galaxy Z Fold open als een boek. Wanneer je de smartphone openklapt krijg je een 8,01-inch oledscherm te zien met een piekhelderheid van 900 nits, een resolutie van 2460×1860 pixels en een beeldverhouding van 4:3. Het 6,52-inch oledscherm aan de buitenkant heeft een 90Hz verversingssnelheid en een beeldverhouding van 27:9.

Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 5020mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. Aan de buitenkant vinden we een 108MP hoofdlens met een Samsung HM2-sensor, een 13MP ultragroothoeklens met een beeldhoek van 123 graden en een 8MP macrocamera met een vloeibare lens. Met deze camera kun je objecten op slechts 3cm afstand fotograferen en 3 tot 30x inzoomen. De selfie-camera heeft een 20MP lens.

De Mi Mix Gold verschijnt eerste alleen in China op de markt, waar de smartphone vanaf 16 april verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 9999 yuan. Dit is omgerekend ongeveer 1300 euro. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.