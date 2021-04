Budget-smartphone Moto E7i Power Met Grote Accu Uitgebracht In Nederland

Motorola heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. De Moto E7i Power heeft een 6,5-inch scherm, een 5000 mAh accu en een prijskaartje van slechts 119 euro.

De Moto E7i Power is voor mensen met een klein budget. De smartphone draait op Android 10 en is uitgerust met een 6,5-inch HD+-scherm, een 2.0 GHz octa-core processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een fysieke Google Assistent-knop. Voorop zit een 5MP selfie-camera en achterop een dual-camera met een 13MP hoofdlens.

De Motorola Moto E7i Power is verkrijgbaar in de kleuren rood en blauw voor een adviesprijs van 119 euro. De smartphone is onder andere verkrijgbaar via Bol.com en Belsimpel.

