Gaming-smartphone Legion Phone Duel 2 Officieel Aangekondigd

Lenovo heeft de nieuwste vlaggenschip-smartphone voor gamers aangekondigd. De Lenovo Legion Phone Duel 2 verschijnt halverwege mei op de markt met een adviesprijs van 799 euro.

De Legion Phone Duel 2 is een high-end smartphone die is uitgerust met een Snapdragon 888-processor, 12GB of 16 GB LPDDR5 werkgeheugen, 256GB of 512 GB UFS 3.1 opslaggeheugen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 5.500mAh accu die je dankzij twee usb c-aansluitingen heel snel kunt opladen. Voorop vinden we een 6,92-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2460 x 1080 pixels, een 144Hz verversingssnelheid en een 720Hz-touch sampling rate.

Aan de zijkant van de smartphone zit een pop-up camera met een 44MP lens. De dubbele rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens en een 16MP groothoeklens. Ook is de smartphone uitgerust met vier ultrasonische toetsen aan de zijkanten, twee aanraakpunten achterop en twee in-display toetsen voorop. Aan deze toetsen kun je handelingen koppelen die de game ervaring moet verbeteren.

De Lenovo Legion Phone Duel 2 verschijnt volgende maand op de markt in de kleuren Ultimate Black en Titanium White voor 799 euro (12 GB + 256 GB) of 999 euro (16 GB + 512 GB).

