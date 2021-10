Sony Teaset Smartphone Met “Beste” Camera

Sony heeft op YouTube een teaser geplaatst voor het aankomende Xperia-event dat op 26 oktober zal plaatsvinden. De teaser doet vermoeden dat de Japanse fabrikant zich bij de aankomende smartphone opnieuw voornamelijk focust op de camera.

In de onderstaande teaser horen we verschillende fotografen over hun ervaring met de Xperia-smartphones. Zo vertellen ze erg tevreden te zijn met de Xperia 1 III en de Xperia 5 III. Vervolgens vertelt een content creator iets over de nieuwste Xperia-smartphone. “Het voelde als een camera met een smartphone eraan bevestigt.” Iemand anders geeft aan dat de ontspanknop op de telefoon voor hem een gamechanger is. Een filmmaker noemt het vervolgens de beste smartphonecamera ooit.

Dankzij deze teaser hoeven wij niet uit te leggen wat het voornaamste verkooppunt van de nieuwe Xperia-smartphone moet worden. Hoe de smartphone er uit komt te zien en over welke specificaties de smartphone beschikt weten we nog niet. De presentatie zal echter al op 26 oktober plaatsvinden, dus lang hoeven we niet te wachten voordat we alle details met jullie kunnen delen.

via [AW]