“Samsung Werkt Aan Vouwbare Tablet Galaxy Z Fold Tab”

Samsung heeft inmiddels verschillende vouwbare smartphones op de markt gebracht, maar volgens de geruchten werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant nu ook aan de eerste opvouwbare tablet.

Schermen van smartphones en tablets worden steeds groter, waardoor er steeds meer behoefte is aan manieren om een toestel kleiner te maken. Een opvouwbaar of oprolbaar scherm lijkt de perfecte oplossing te zijn. Twee jaar geleden introduceerde Samsung de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf en inmiddels is de technologie al flink verbeterd. Een opvouwbare tablet is volgens de geruchten de volgende stap voor de fabrikant.

De technologie om opvouwbare schermen mogelijk te maken is volgens de geruchten volwassen genoeg om op grotere apparaten toe te passen. De website GizmoChina schrijft dat Samsung werkt aan de Galaxy Z Fold Tab, de eerste opvouwbare tablet van de fabrikant. Samsung past bij de tablet twee vouwmechanismen toe, waardoor het scherm op twee plekken gevouwen kan worden. Het ‘tri-fold’ ontwerp zorgt voor een compact geheel wanneer de tablet is opgevouwen.

De Galaxy Z Fold Tab heeft ondersteuning voor een hybride S Pen die werkt via Bluetooth. Daarnaast beschikt de tablet over een vernieuwde versie van Ultra Thin Glass (UTG), die steviger moet zijn. Volgens de geruchten zal de officiële introductie in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden.

via [AW]