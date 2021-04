TCL Voegt Twee Nieuwe Smartphones Toe Aan TCL 20-serie

De fabrikant TCL is sinds kort actief in Nederland en bracht gelijk de TCL20 SE en de TCL20 5G in ons land op de markt. TCL heeft nu twee toestellen toegevoegd aan deze serie. Het gaat om de TCL 20L+ en de TCL 20L, twee toestellen met een 6,67-inch scherm.

TCL laat weten dat de TCL 20L+ de eerste smartphone is met TÜV Rheinland-gecertificeerde Circular Polarization Display-technologie, waarmee je de natuurlijke kleuren van de display ook bij fel zonlicht perfect kunt zien. Daarnaast zie je dankzij het grote scherm en de NXTVISIONdisplayoptimalisatie in de bewegende beelden van films en tv-series zelfs de kleinste details. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens. Een Super Nightmodus moet voor mooie foto’s bij weinig licht zorgen.

Intern vinden we een Snapdragon 662-processor, 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen. De smartphone draait uit de doos op Android 11. Het 6.67-inch FHD+ scherm heeft een 91% screen-to-body ratio en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. De vierdubbele camera heeft naast de 64MP hoofdlens nog een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De TCL 20L komt grotendeels overeen met de TCL 20L+. Deze iets voordeligere uitvoering heeft echter een 48MP hoofdlens in plaats van een 64MP hoofdlens, 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De TCL 20L+ krijgt een adviesprijs mee van 259 euro en klanten krijgen tijdelijk gratis een True Wireless Headset ter waarde van 79,95 euro cadeau. De TCL 20L kost 229 euro en komt met een gratis TCL-headset ter waarde van 39,95 euro. De smartphones zijn onder andere verkrijgbaar via Bol.com en Belsimpel.