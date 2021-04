Nokia 6.1, 7.1 En 9 PureView Ontvangen Beveiligingspatch Van April 2021

HMD Global heeft een nieuwe update uitgerold naar de Nokia 6.1, de Nokia 7.1 en de Nokia 9 PureView. De update installeert de beveiligingspatch van april 2021, waardoor gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Verschillende Nederlandse gebruikers van de genoemde Nokia-smartphones melden dat ze een update met de nieuwste beveiligingspatch hebben ontvangen. Het gaat om een kleine update die geen nieuwe functies of bug-fixes met zich meebrengt.

De update rolt in fasen uit waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat.

via [droidapp]