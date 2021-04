RuneScape Komt Deze Zomer Naar Android en iOS

Ontwikkelaar Jagex heeft bekendgemaakt dat het bedrijf deze zomer een mobiele versie van RuneScape zal lanceren. Een exacte releasedatum heeft Jagex nog niet gegeven. Old School RuneScape is al wel te spelen op smartphones.

De mobiele versie van RuneScape is gratis te spelen en is volledig crossplatform. Dit wil zeggen dat spelers met hun desktopaccount kunnen inloggen in de smartphoneversie. Ook is er geen verschil tussen de Android-versie en de iOS-versie. De interface is geoptimaliseerd voor betere bediening op mobiele apparaten.

De ontwikkelaar gaf in 2017 al aan te werken aan een mobiele versie van RuneScape. Het was de bedoeling om het spel in 2018 al te lanceren. Het is onduidelijk waarom Jagex deze deadline niet heeft gehaald.

via [tweakers]