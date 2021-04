Xiaomi Introduceert Mi 11X-smartphones

Xiaomi heeft twee nieuwe smartphones voor in de Xiaomi Mi-serie aangekondigd. Het gaat om de Mi 11X en de Mi 11X Pro, die onder andere zijn uitgerust met een krachtige processor en een OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid.

Er zijn al verschillende varianten van de Xiaomi Mi 11 uitgebracht, maar de fabrikant heeft besloten om de serie nog verder uit te breiden. Xiaomi heeft namelijk de Mi 11X en de Mi 11X Pro aangekondigd in India, waar de smartphones omgerekend ongeveer 330 en 440 euro kosten. Het is nog onduidelijk of en wanneer de smartphones in andere landen worden uitgebracht.

Beide toestellen beschikken over een 6,67-inch OLED-paneel met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een 20MP selfie-camera, 128GB opslagruimte en een 4520 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. De Xiaomi Mi 11X beschikt verder over een Snapdragon 870-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen en een een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoek en een 5MP macrolens. De Mi 11X Pro heeft een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen en een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoek en een 5MP macrolens.

