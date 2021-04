Samsung Galaxy M12 Komt Ook Naar Europa

Samsung heeft onlangs de budget-smartphone Galaxy M12 gelanceerd in India. De fabrikant heeft nu besloten om de smartphone ook in Europa te lanceren, zo blijkt uit een pagina die Samsung Duitsland online heeft gezet.

De Samsung Galaxy M12 is een budget-smartphone die is uitgerust met een 6,5-inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een HD-resolutie van 1600 x 720 pixels. Intern vinden we een Exynos 850-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De Galaxy M12 draait uit de doos op Android 11 met de One UI 3.1-schil en is op de Duitse website te zien in de kleuren zwart, blauw en groen. Prijzen staan niet op de website en het is ook nog onduidelijk of en wanneer de smartphone in Nederland op de markt verschijnt.

via [AW]