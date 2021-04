Samsung Galaxy S21 Ontvangt Update Met Camera Verbeteringen En Beveiligingspatch Van Mei

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Galaxy S21-serie. De update installeert de beveiligingspatch van mei 2021 en brengt verbeteringen voor de camera en Quick Share-functie met zich mee.

De maand mei is nog niet eens begonnen, maar Samsung rolt de beveiligingspatch van mei nu al uit naar de vlaggenschip-smartphones van de fabrikant. De update met firmwareversie ‘G99xBXXU3AUDA’ is 1,2GB groot en zorgt ervoor dat de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Naast de nieuwe beveiligingspatch heeft Samsung de update ook voorzien van verbeteringen voor de camera en de Quick Share-deelfunctie. Om wat voor verbeteringen het gaat is nog niet helemaal duidelijk. Daarom verwachten wij dat het voornamelijk gaat om stabiliteitsverbeteringen.

De update rolt momenteel uit in Duitsland. Als er geen problemen opduiken zullen Nederland en België snel volgen. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]