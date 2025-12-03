Samsung Galaxy S21 Ontvangt November-update

Ondanks dat de Samsung Galaxy S21 eigenlijk nog maar één update per kwartaal ontvangt, rolt nu alweer de derde update uit in iets mee dan drie maanden tijd. Dit keer staat de beveiligingsupdate van november klaar om te downloaden.

De Samsung Galaxy S21-serie is bijna vijf jaar oud, waardoor de smartphone op papier nog maar één update per kwartaal ontvangt. In de praktijk rolt Samsung echter vaker updates uit dan belooft. Zo staat nu alweer de derde update klaar in iets meer dan drie maanden tijd. Gebruikers van de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra kunnen nu de beveiligingsupdate van november 2025 downloaden. Eind oktober ontvang de Galaxy S21-serie al de beveiligingspatch van oktober 2025.

De update met firmwareversie G99*BXXSIHYK1 is ongeveer 300MB groot en bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem en Samsung’s eigen software-schil. De update moet onder andere de beveiliging van de vingerafdruksensor en de USB-verbinding verbeteren.

Als je de update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [galaxyclub]