Spotify Verhoogt Prijzen Van Premium-abonnementen

Veel gebruikers van Spotify gaan in de toekomst meer betalen voor hun abonnement. Spotify heeft namelijk besloten om de prijzen van een aantal Premium-abonnementen te verhogen. Dit blijkt uit een e-mail die Spotify momenteel naar gebruikers van de muziekdienst stuurt.

De prijzen van Premium Student en Premium Duo stijgen op 30 april waarschijnlijk met één euro, waardoor je voortaan 5,99 euro en 13,99 euro moet betalen. Voor Premium Family betaal je straks 17,99 euro. Dit abonnement kost momenteel 14,99 euro. De prijsstijging van Premium Family gaat eind mei in. Het is nog onduidelijk hoeveel een individueel Premium-abonnement gaat kosten, maar ook hier verwachten we een prijsstijging van één euro, van 9,99 euro naar 10,99 euro.

De muziekdienst past de prijzen aan om nieuwe content en features te kunnen blijven aanbieden, aldus Spotify. Huidige Spotify-gebruikers reageren in ieder geval niet positief op dit nieuws. Vinden jullie het erg om voortaan iets meer te betalen voor Spotify?

via [androidplanet]