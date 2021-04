Xiaomi Mi Mix Fold Niet Wereldwijd Verkrijgbaar

Volgens eerdere geruchten zou Xiaomi van plan zijn om de eerste opvouwbare smartphone van de fabrikant wereldwijd te lanceren. Twitteraar Nils Ahrensmeier claimt nu echter dat deze informatie niet juist is en dat de Mi Mix Fold dus niet in alle landen in de winkels komt te liggen.

De opvouwbare smartphone van Xiaomi dook onlangs op in een Indiase database onder het modelnummer M2011J18G, waarbij het achtervoegsel G doet vermoeden dat het om een internationale variant gaat. In het geruchtencircuit werd gelijk gesproken over een wereldwijde lancering van de Xiaomi Mi Mix Fold, maar Ahrensmeier van TechnikNews claimt dat dit niet juist is.

Nee, er komt dit jaar geen #MiMixFold Global Launch. Officiële verklaring van Xiaomi Duitsland.

Geen wereldwijde lancering wil overigens niet zeggen dat de smartphone niet in andere landen op de markt verschijnt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Mix Fold wel in India op de markt verschijnt, maar niet in Europa. Xiaomi gaf eerder aan dat de fabrikant een speciale editie van de Mi Mix Fold zal lanceren, wat een hint kan zijn naar een lancering buiten China.

