Xiaomi Black Shark 4 Vanaf Mei In De Benelux Verkrijgbaar Voor 499 Euro

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 6 mei de nieuwe Black Shark 4 gaming-smartphone zal lanceren in de Benelux. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 499 euro. De Pro-variant blijft voorlopig alleen verkrijgbaar in China.

De Xiaomi Black Shark 4 is speciaal gemaakt voor mensen die veel op hun smartphone gamen. Zo is de smartphone uitgerust met speciale koeling die de soc koel moet houden tijdens lange game-sessies. Ook is de behuizing uitgerust met fysieke schouderknoppen die door een magnetisch mechanisme worden uitgeklapt tijdens het gamen. Intern vinden we een 4500 mAh accu die ondersteuning heeft voor snelladen met maar liefst 120W.

De Black Shark 4 beschikt verder over een 6,67-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een dieptelens.

De uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 499 euro. Voor 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 599 euro.

