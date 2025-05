Xiaomi 16 Komt In September En Krijgt Zeer Grote Batterij

Xiaomi zou de Xiaomi 16 een maand eerder willen introduceren dan de Xiaomi 15. We krijgen de high-end smartphone dus mogelijk al in september te zien. Volgens de geruchten krijgt de Xiaomi 16 de nieuwste Qualcomm-chipset en een indrukwekkend grote accu.

Doordat we de Xiaomi 16 volgens de laatste geruchten al in september te zien krijgen, is Xoaomi’s vlaggenschip mogelijk de eerste smartphone met een Snapdragon 8 Elite 2-processor. De Snapdragon 8 Elite 2 moet de krachtigste mobiele chipset van dit jaar worden en is waarschijnlijk ook energiezuiniger dan zijn voorganger.

Ook de accu krijgt een flinke upgrade. De accu van de Xiaomi 16 zou namelijk een capaciteit hebben van 6800 mAh. De huidige Xiaomi 15 heeft een 5240 mAh accu, wat overigens al redelijk groot is voor een compacte smartphone. Om de hogere accucapaciteit mogelijk te maken krijgt de Xiaomi 16 wel een iets grotere behuizing.

Het is belangrijk om te weten dat de Xiaomi 16 in september waarschijnlijk nog niet naar Europa komt. Xiaomi brengt zijn vlaggenschip-smartphones doorgaans eerst uit in thuisland China, waarna de smartphone pas maanden later buiten China op de markt verschijnt. Zo introduceerde Xiaomi de Xiaomi 15 in oktober voor de Chinese markt, maar is de smartphone pas sinds twee maanden in Nederland verkrijgbaar.

via [androidplanet]