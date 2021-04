Smartphoneverkoop Sony Opnieuw Gedaald

Sony heeft in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer 400 duizend smartphones verkocht. Dit is het laagste aantal ooit. Wel wist de Japanse fabrikant genoeg te bezuinigen om voor het eerst in jaren weer een winst te noteren.

De smartphones van Sony zijn al lang niet meer zo populair als wat ze ooit geweest zijn. De fabrikant kan simpelweg niet meer concurreren met fabrikanten als Samsung, Xiaomi en Apple. Hierdoor gaan er de afgelopen jaren slechts een paar miljoen Sony-smartphones per jaar over de toonbank. In 2019 verkocht Sony 3.2 miljoen toestellen en in 2020 daalde dit aantal verder naar 2.9 miljoen toestellen.

In het eerste kwartaal van 2021 verkocht Sony ongeveer 400 duizend smartphones. Dit is ondanks de lancering van de Xperia 1 II en de Xperia 5 II ongeveer net zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De nieuwste smartphones van Sony zijn dus geen groot succes.

Toch is er ook positief nieuws te melden, want vergelijkbare verkoopresultaten als vorig jaar zijn altijd nog beter dan een voortzettende daling. Daarnaast voerde de fabrikant vorig jaar ook grote bezuinigingen door in zijn smartphonetak. Dankzij deze bezuinigingen noteerde de smartphonetak voor het eerst in vier jaar weer eens winst.

Ook heeft Sony deze maand de Xperia 1 III, 5 III en 10 III officieel aangekondigd. De nieuwe smartphones verschijnen deze zomer op de markt en het is mogelijk dat deze modellen de iets positievere periode verlengen.

via [androidplanet]