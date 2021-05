Introductie OnePlus Nord CE Op 10 Juni

Pete Lau, de CEO van OnePlus, heeft via een bericht op het OnePlus-forum bekendgemaakt dat het bedrijf op 10 juni de Nord CE 5G zal introduceren. Het bedrijf heeft nog geen informatie gegeven over de specificaties en prijzen van de smartphone.

Nadat de OnePlus Nord CE 5G eerder al opdook in het geruchtencircuit, heeft het bedrijf het bestaan van de smartphone nu bevestigd. De smartphone zal over twee weken worden aangekondigd. Pete Lau schreef het volgende over de smartphone:

De “CE” in de OnePlus Nord CE 5G staat voor “Core Edition”. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een product dat echt gericht is op het leveren van een kwalitatieve essentiële ervaring. OnePlus heeft de originele Nord teruggebracht tot de kernelementen en een paar extra functies toegevoegd.

Volgens de geruchten draait de OnePlus Nord CE 5G op de MediaTek Dimensity 1200-chipset. Overige specificaties hebben we nog niet.

via [AW]