Samsung Werkt Aan Goedkope 5G-smartphone Galaxy A22

In het geruchtencircuit is de adviesprijs van de Samsung Galaxy A22 opgedoken. Als dit gerucht klopt zal de Galaxy A22 de goedkoopste 5G-smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant worden.

Samsung zal de Galaxy A-serie binnenkort uitbreiden met de Galaxy A22. Geruchten over de smartphone gaan al geruime tijd rond en er wordt onder andere gesproken over 5G-ondersteuning. Nu ook de adviesprijs is uitgelekt verwachten we dat de Galaxy A22 de goedkoopste 5G-smartphone van Samsung moet worden.

Volgens de geruchten verschijnt de Galaxy A22 in Europa op de markt voor 185 euro exclusief BTW. Met BTW zou dit neerkomen op ongeveer 229 euro. We weten nog niet wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden.

De goedkoopste 5G-smartphone van Samsung is op dit moment de Galaxy A32. Deze smartphone verscheen op de markt voor een adviesprijs van 299 euro en is inmiddels verkrijgbaar voor 249 euro.

