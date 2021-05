Xiaomi Haalt Apple In Op Europese Markt

Xiaomi heeft in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd 49,4 miljoen smartphones verkocht. In Europa wist de fabrikant meer smartphones te verkopen dan Apple. Hierdoor staat Xiaomi nu op de tweede plek op de smartphonemarkt, na Samsung.

Xiaomi heeft een goed kwartaal achter de rug. De Chinese fabrikant wist in het eerste kwartaal van 2021 veel meer smartphones te verkopen dan in dezelfde periode vorig jaar. Xiaomi noteerde een stijging van maar liefst 69,1 procent. Wereldwijd verkocht de fabrikant 49,4 miljoen smartphones. Het grootste gedeelte van deze smartphones ging voor minder dan 300 euro over de toonbank. Slechts 4 miljoen exemplaren hadden een hogere adviesprijs.

Wereldwijd staat Xiaomi met een marktaandeel van 14 procent nu op de derde plaats op de smartphonemarkt. In Europa heeft Xiaomi echter een marktaandeel van 23 procent. Dit is goed voor de tweede plek. Samsung staat in Europa met een marktaandeel van 35 procent op de eerste plek. Apple is gedaald naar de derde plaats en heeft een marktaandeel van 19 procent in handen. In Oost-Europa en Rusland staat Xiaomi zelfs op de eerste plaats.

