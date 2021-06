Renders Van Budget-smartphone Samsung Galaxy A03s Gelekt

Volgens de laatste geruchten werkt Samsung aan een opvolger van de Galaxy A02s. De Galaxy A03s is te zien op de bovenstaande renders en verschijnt waarschijnlijk ook in Nederland op de markt.

De Galaxy A02s is een echte budget-smartphone die in Nederland op de markt verscheen met een adviesprijs van 149 euro. Tech-lekker OnLeaks heeft nu beelden gedeeld waarop de opvolger te zien is. Volgens de bron krijgt de Galaxy A03s een 6,5-inch IPS LCD-scherm met een druppelnotch voor een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en twee 2MP lenzen.

Overige specificaties hebben we nog niet. Samsung introduceerde de Galaxy A02s in november 2020. We verwachten daarom dat we nog wel een lange tijd moeten wachten op de officiële introductie van de Galaxy A03s.

