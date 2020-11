“Eerste Specificaties Van Huawei P50 Bekend”

Volgens de Zuid-Koreaanse website The Elec zal Huawei volgend jaar de Huawei P50 introduceren. De eerste specificaties van de smartphone zijn nu al uitgelekt. Volgens de bron krijgt de Huawei P50 onder andere een Kirin 9000-processor.

The Elec schrijft dat de informatie afkomstig is van een betrouwbare bron. Een exacte releasedatum hebben we nog niet, maar Huawei zou de Huawei P50 in ieder geval in de eerste helft van 2021 willen introduceren. De Huawei P40-serie kregen we in maart van dit jaar te zien.

De bron weet verder te melden dat de Huawei P50 waarschijnlijk een OLED-scherm krijgt die door Samsung of LG geproduceerd zal worden. Intern vinden we een Kirin 9000-chip. Deze chip is ook gebruikt voor de Huawei Mate 40-serie en is gebakken op een 5 nanometer-proces. Dankzij het 5nm-proces is de chip krachtiger en zuiniger dan zijn voorgangers. Het is nog onduidelijk of de Huawei P50 draait op Android of op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS.

via [androidplanet]