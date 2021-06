Samsung Galaxy A22 5G Officieel Aangekondigd

Samsung heeft gisteren de Galaxy A22 5G aangekondigd. De Galaxy A22 5G is een budget-smartphone met een 90Hz-scherm die vanaf volgende maand in Nederland verkrijgbaar is. De Galaxy A22 5G krijgt een adviesprijs mee van slechts 229 euro.

Geruchten over de Galaxy A22 5G gingen al geruime tijd rond, maar nu heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de smartphone officieel aangekondigd. De Galaxy A22 5G brengt een aantal verbeteringen met zich mee ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy A21s. De grootste toevoeging is de ondersteuning voor het 5G-netwerk. De Galaxy A22 5G is op dit moment de goedkoopste 5G-smartphone van Samsung.

De Galaxy A22 5G beschikt verder over een 6,6-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een octa-core-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en aan de onderkant vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Samsung Galaxy A22 5G is vanaf begin juli in Nederland verkrijgbaar voor 229 euro in de kleuren zwart, wit, paars en groen.