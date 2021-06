Aandelen en crypto kopen via mobiele apps; 3 tips

Op onze mobiele telefoons zijn vooral sociale media apps populair. Er zijn ook apps voor tijdverdrijf zoals de vele games terwijl je voor je werk ook een email app kunt gebruiken. Maar wist je dat er ook apps zijn waarmee je kunt investeren in aandelen en crypto? Je moet natuurlijk weten om welke apps het gaat. Zo onderscheid je de betrouwbare van de malafide om het risico van verlies te tegen te gaan.

Hier volgen 3 tips die jou hierbij kunnen helpen.

Betrouwbare brokers

Aandelen of crypto koop je via een betrouwbare broker. Er zijn verschillende brokers waaronder ook malafide brokers. Die moet je dus vermijden en dat doe je door een bezoekje te brengen aan aandelenkopen.nl. Hier zie je de betrouwbare brokers en welke aandelen nu hot zijn om in te investeren. En om terug te komen op de apps, deze brokers hebben apps ontwikkeld die zowel op Android als iOs goed werken.

Zo kun je als gebruiker via jouw mobiele telefoon gemakkelijk, snel en veilig investeren in aandelen of crypto.

Koersen

Voor je investeert in een aandeel of crypto is het handig om de koers na te gaan. Hoe staat de euro in verhouding tot een bepaald aandeel of crypto. Of misschien wil je weten hoe de euro staat tegenover de Amerikaanse dollar. Je kunt in ieder geval via Wisselkoers.org verschillende koersen nagaan voordat je een investering doet. Dit draagt bij eraan dat je een aandeel of crypto kunt kopen voor de best mogelijke prijs. Deze mogelijkheid is ook in een app gegoten.

Verder zie je opnieuw via deze website welke de betrouwbare brokers zijn. Dit brengt ons uiteindelijk bij de apps die deze brokers voor hun gebruikers hebben gebouwd. Zodat je snel, gemakkelijk en betrouwbaar kunt investeren in een aandeel of crypto.

Prognoses

Als je investeert, moet je een doel voor ogen hebben. Je kunt als doel hebben op korte termijn, winst te maken door aandelen of crypto’s niet lang vast te houden. Maar je kunt doelen voor jezelf stellen op lange termijn. Dit door te lezen over de plannen van cryptocurrencies en wat de voorspelling van experts erover zegt. Zo kom je opnieuw terecht bij de bonafide brokers die het investeren in crypto’s gemakkelijk voor je maken met hun apps.

Deze stellen jou in staat om via jouw Android of iOS gestuurde mobiele telefoon te investeren in aandelen of crypto’s.

Tenslotte is een app van zo een betrouwbare broker handig. Want je kunt op jouw mobiele telefoon of tablet simpel, snel en veilig investeren in aandelen of crypto’s. Je kunt daarnaast ook vooraf nagaan, ook met apps, wat de koers is voor de verschillende aandelen en crypto’s. Op die manier kun je voor een goede prijs investeren in aandelen of crypto.