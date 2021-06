Voordelen van een mobiele app om de auto theorie mee te leren

Het is binnenkort zover dat je kunt meedoen aan het theorie examen. Hoe eerder je begint met leren, hoe beter voorbereid je bent op het CBR-theorie examen. Je kunt gemakkelijk online via de PC of laptop leren en oefenen. Het wordt echter nog gemakkelijker met een mobiele app, zoals de browser op je mobiele telefoon, om de auto theorie te leren. Want dan heb je de theorie overal en altijd bij je. Om alvast een van de voordelen op te noemen die je aan zo een app hebt.

Er zijn nog meer voordelen aan zo een mobiele app. En welke mogelijkheden zijn er nog meer op dit gebied?

Een auto controleren voor het kopen

Behalve het oefenen van de autotheorie kun je nog meer met apps op je mobiele telefoon. Het kan zijn dat je al geld hebt gespaard om een auto te kopen. Niet zoveel voor een nieuwe, maar wel genoeg voor een tweedehandse auto. Om geen risico te lopen, wil je natuurlijk zelf de auto controleren. En dat kun je doen op Kentekencheck.nu want die gaat direct met de browser op je mobiele telefoon open.

Zo heb je binnen een wip alle belangrijke informatie over de auto die je op het oog hebt. En voorkom je een miskoop.

Online, theorie leren en oefenen

Voor je plaats neemt achter het stuur moet je onder meer de verkeersborden kennen. Online theorie oefenen en jezelf tegelijkertijd toetsen in de praktijk met je mobiele telefoon. De website met het lesmateriaal is mobiele telefoon waardig dus kun je bijvoorbeeld oefenen terwijl je over straat loopt. Kun je elk verkeersbord herkennen? Zo heb je binnen de kortste keren de verkeersborden geleerd en weet je welke borden je nog een keer moet bestuderen.

Dit onderdeel op het examen wordt een fluitje van cent met deze voorbereiding.

Offline, theorie en examens oefenen

Je kunt zelfs offline examens oefenen op autotheorie.nl. Het voordeel hiervan is dat je niet altijd internet nodig hebt op je mobiele telefoon. Handig als je vooraf weet dat je op een locatie zult zijn waar je geen toegang tot internet hebt. De benodigde data van de website kun je op je mobiele telefoon downloaden en opslaan voor later. En kun je zo toch oefenen, ook al heb je geen toegang tot internet.

Met de mobiele apps, zoals je browser, kun je uiteindelijk niet alleen de auto theorie leren en oefenen. Je kunt er ook auto’s mee controleren, wanneer je al gereed bent om een tweedehands voertuig bijvoorbeeld aan te schaffen. Je behoedt jezelf zo tegen een miskoop. Je kunt verder online de auto theorie leren. En jezelf in de praktijk toetsen, lopend over straat met je mobiele telefoon.

Los van online oefenen kun je dat ook offline, zodat je toch nog kunt oefenen wanneer je geen toegang hebt tot het internet. Succes alvast!