Samsung Galaxy S24 FE, Z Flip 6 en Z Fold 6 Ontvangen December-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. De patch van december 2024 rolt als eerste uit naar de Galaxy S24 FE, de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6.

Elke maand rolt Google een nieuwe beveiligingspatch uit die kwetsbaarheden in het besturingssysteem dicht. Deze update rolt geleidelijk uit, afhankelijk van de fabrikant en de smartphone. Samsung is er doorgaans snel bij en rolt nu de beveiligingspatch van december 2024 uit.

De update is als eerste beschikbaar voor de volgende smartphones:

– Galaxy S24 FE: S721BXXS3AXK6

– Galaxy Z Flip 6: F741BXXS2AXKC

– Galaxy Z Fold 6: F956BXXS2AXKC

De december-patch bestaat uit 34 fixes voor het Android OS en 8 fixes voor Samsung’s One UI-schil. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als jij de update nog niet hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

via [galaxyclub]