Oppo A91 Ontvangt Android 11-update

Oppo is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Oppo A91 en deze update heeft nu ook Europa bereikt. Het is de tweede grote update voor de smartphone die verschillende verbeteringen met zich meebrengt.

Nadat de Oppo A91 in september werd bijgewerkt naar Android 10 staat nu de Android 11-update klaar om te downloaden. De update rolt momenteel onder andere uit in Duitsland, waardoor Nederland en België hoogstwaarschijnlijk snel zullen volgen. Android 11 komt samen met de ColorOS 11-schil die onder andere een aangepaste interface, een verbeterde gebruikerservaring, meer privacyopties en de Oppo Relax 2.0 app met zich meebrengt. De update is 2,66GB groot.

De Oppo A91 is een voordelige smartphone die vorig jaar in Nederland op de markt verscheen. De Oppo A91 beschikt onder andere over een 6,5-inch AMOLED-scherm, een MediaTek Helio P70-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5025 mAh accu en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens.

via [droidapp]